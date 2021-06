Utsikten från Helio Slottsbacken. Bild: Helio

Helio öppnar mittemot Slottet i Gamla stan

Uthyrning Flemingska Palatset blir nästa steg i expansionen för Helio, beläget mitt på Slottsbacken med utsikt över Strömmen och Grand Hotel. Fastigheten från 1600-talet har en rik historia och den nya etableringen tar vara på husets unika karaktär med stuckaturer och väggmålningar och låter den möta nutiden med yoga, Zoom-rum och sociala event. Helio hyr hela fastigheten och just nu pågår en omfattande renovering av alla husets fem våningar.

Bild: Helio

Helio Slottsbacken. Bild: Helio

Patrik Åström, vd för Helio.

– Vi har jobbar med många unika hus, men detta blir första gången vi flyttar in i ett äkta palats. Vi skissar på en social hubb med mycket hälsa – gym i huset, yogapass och löpklubb – och miljöer som du inte hittar någon annan stans. Vårt kreativa team har redan börjat jobba med hur man krockar 1650 och 2021, och det ser minst sagt spännande ut. Att dessutom bli granne med kungen är en rolig bonus, säger Patrik Åström, vd på Helio.



I nya Helio Slottsbacken kommer det att finnas 40 kontorsrum i olika storlekar, stora gemensamma loungeytor, medlemskök, mötesrum och gym. Medlemmarna kommer att kunna ta del av föreläsningar, frukostar, löpklubb och yoga varje vecka. Precis som alla Helio-enheter, så kommer även externa kunder kunna boka in sig över dagen eller ett par timmar för en workshop. Renoveringen pågår för fullt och de första rummen blir klara för inflyttning i augusti.

– Vi ser mycket fram emot att jobba med Helio och påbörja ett nytt kapitel för Flemingska Palatset. Att jobba med ett 400 år gammalt hus kräver en hel del kreativitet, och med Helio så håller vi på att jobba fram en fantastisk produkt som verkligen gör huset rättvisa. Vi önskar Helio och alla deras medlemmar varmt välkomna till Slottsbacken, säger Gunilla Svensson, vd på Dina Försäkring.



Slottsbacken blir Helios åttonde etablering i Stockholm, och nummer nio totalt. I fastigheten har tidigare coworking-aktören The Castle legat och Helio köper verksamheten och medlemmarna följer med över till det som blir Helio Slottsbacken.

