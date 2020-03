Patrik Hall. Bild: Lasse Åkerström / Heimstaden

Heimstaden köper projektfastighet i Ystad

Transaktioner Heimstaden Bostad har av Magnolia Bostad förvärvat projektet Vrakbåten i Västra Sjöstaden, Ystad Kommun. Projektet produktionsstartades i december 2019 och omfattar utveckling av cirka 225 lägenheter. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 400 miljoner kronor.

Projektet är beläget i Västra Sjöstaden med direkt närhet till havet, livsmedelsaffärer, lekplatser, skola, förskola och härlig natur. Det tar ca 15 minuter med cykel in till centrum och stadsbussen går med halvtimmestrafik. Totalentreprenad har sedan tidigare tecknats med Derome och byggnation beräknas starta hösten 2020 där första etappen är klar för inflyttning under 2022.



Projektet är det tredje förvärvet inom det ramavtal som ingåtts med Magnolia. Ramavtalet innebär att Heimstaden Bostad ska förvärva bostadsprojekt omfattande 14 projekt om cirka 5 300 lägenheter av Magnolia Bostad till ett värde av cirka 9,6 miljarder kronor.

– Miljö, samhälle och kvalitet än några av våra ledord när vi ska bygga nytt. I detta projekt efterlever vi, Magnolia och Derome detta på ett bra sätt med förtätning av staden, konstruktion i trä, certifiering enligt Miljöbyggnad Silver och hyror satta utifrån investeringsbidrag, säger Sara Macdonald, Head of Asset Management, Heimstaden.

– Vi fortsätter, trots orostider, att jobba, göra affärer och utveckla både bolaget och Sverige för befintliga och framtida kunder, säger Tom Rasmussen, Senior Investment Manager, Heimstaden.



Falkenborn Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Heimstaden och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad.

