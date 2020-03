Dagmara Siewiorek. Bild: Forsen

Forsen rekryterar från WSP

Bolag Forsen satsar ytterligare på hållbarhet och miljö genom att anställa miljöledaren Dagmara Siewiorek. Hon är civilingenjör med en masterexamen i Regional samhällsutveckling och kommer närmast från WSP.

– Genom att lyfta upp frågorna kring miljöstyrning och jobba än mer aktivt med materialval och energieffektivitet kan vi förbättra byggbranschen. Vi bygger för våra barn och måste börja på hemmaplan. Jag är glad över att få göra det hos Forsen, säger Dagmara Siewiorek, miljöledare på Forsen.



Dagmara Siewiorek har sin utbildning från Cracow University of Science and Technology. Hon kommer närmast från WSP, där hon jobbade med miljöstyrning i byggprojekt, bevakning av miljölagstiftning och miljöcertifieringar.



Som miljöledare kommer Dagmara Siewiorek att jobba med miljöstyrningens alla skeden, från förstudie till slutbesiktning, inom bygg och anläggning. Utifrån kundens krav kan hon upprätta miljöprogram och styrmedel, följa upp miljökraven i både projektering och produktion, utföra miljöronder med fokus på materialval, avfalls- och kemikaliehantering samt utföra certifieringar. Dagmara Siewiorek är certifierad enligt Leed, Miljöbyggnad, Svanen, Well och snart även Breeam.

– Det var något av en utmaning att hitta rätt miljöledare, så vi är mycket glada över att ha Dagmara ombord. Hon har en gedigen utbildning och vana från miljöledning både för svenska och utländska kunder. Vi hälsar henne varmt välkommen, säger My Svedlund, affärsenhets- och regionchef, Forsen.



Dagmara Siewiorek började hos Forsen den 2 februari.

