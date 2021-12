Pandox har utsett Erik Möller till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden. Bild: Pandox

Förändring i Pandox koncernledning

Karriär Erik Möller har utsetts till Senior Vice President Property Management Nordics och får därmed övergripande ansvar för Fastighetsförvaltning i Norden. Han efterträder Erik Hvesser som har beslutat sig för att lämna företaget.

– Jag är väldigt glad över att välkomna Erik Möller som affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden och som medlem i koncernledningen. Erik känner Pandox väl efter två år på bolaget och han har djup kunskap om hotellmarknadens värdekedja. Han har därutöver en stark kommersiell kompetens och goda ledaregenskaper. Erik kommer att ha en viktig roll i Pandox framtida värdeskapande, säger Liia Nõu, vd på Pandox.



Ledningsförändringen sker per 15 december 2021. Erik Hvesser kvarstår i bolaget under en överlämningsfas.

– Erik Hvesser har under de 15 år han arbetat på Pandox drivit många värdeskapande hotellprojekt och bidragit till att utveckla Pandox position i Norden. Jag vill uttrycka ett hjärtligt tack till Erik för hans många insatser för Pandox, samtidigt som jag önskar honom all lycka till i sitt kommande karriärsteg, säger Liia Nõu.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen