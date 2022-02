Fastpartner hyr ut top floor i Frösunda

Fastpartner hyr ut i Frösunda. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fintechbolaget Fudd är i en stark expansion och låter nu flyttlasset gå från Torsgatan 26 till Centrala Frösunda. Kontoret är på 330 kvadratmeter och ligger högst upp i fastigheten på Telegrafgatan 6.

Fudd gör det möjligt för fordonshandlare att göra fler affärer och öka sin intjäning. Genom att helt fokusera på finansieringslösningar för fordonshandlare kan Fudd automatisera sina processer samt ta mindre risk, vilket resulterar i en enklare, flexiblare och billigare lösning för Sveriges fordonshandlare.



– Naturligtvis är det hedrande att Fudd, som en del av det svenska fintech-undret fastnat för Centrala Frösunda, en bit av innerstan utanför tull. Vi är glada att kunna erbjuda en attraktiv lokal med penthouse-karaktär, som har dubbla takterrasser och fina vyer i alla väderstreck, berättar Håkan Bolinder, regionchef på Fastpartner.



Fudd flyttar in i sitt nya kontor den 1 juni 2022.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden