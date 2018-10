Fastpartner hyr ut till XL Bygg i Mölndal

Publicerad den 4 Oktober 2018

tweet

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med XL Bygg på cirka 3 700 kvadratmeter i fastigheten Pottegården 3 i Åbro industriområde i Mölndal. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet år 2020.

Uthyrningen innebär en utveckling av fastigheten vilket leder till att Fastpartner ökar den uthyrningsbara ytan med 1 200 kvadratmeter samt skapar en toppmodern butiksfastighet för byggvaruhandel åt XL Bygg. Colliers International AB har agerat mäklare.



– Det känns väldigt glädjande att utveckla fastigheten Pottegården 3 och kunna erbjuda XL Bygg den etablering de sökt med strategiskt bra läge i Mölndal, säger Nikolai Shervin, förvaltare på Fastpartner.



– I takt med den mycket goda försäljningsutvecklingen de senaste åren möter vi nu våra gamla och nya kunders önskan att expandera i Göteborgsområdet. I samarbete med Fastpartner bygger vi en ny byggvaruanläggning i Mölndal, säger Håkan Osbeck, vd på XL Bygg Kungsbacka AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, including offices, industrial, storage/logistic, retail, center, public & commercial services and care facilities. Besides Stockholm,...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden