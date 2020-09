Fastpartner hyr ut 4 200 kvadratmeter till Region Gävleborg

Fastpartner hyr ut i Hemsta Företagspark i Gävle. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett treårigt hyreskontrakt med Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM, avseende cirka 4 200 kvadratmeter i Hemsta Företagspark i Gävle.

Kontraktet började löpa den 1 september 2020. Anpassning av lokalerna pågår och kommer att fortgå en bit in i höst.



Hemsta Företagspark är beläget i södra delen av Gävle i området Hemsta. Fastigheten uppgår till cirka 45 000 kvadratmeter och erbjuder en attraktiv blandning av kontors, lager- och produktionsytor. Exempel på hyresgäster i Hemsta Företagspark är Gavlegårdarna, Actic, Dome Adrenaline Zone, Setra och Samhall.



– Region Gävleborg och Hjälpmedel SAM är sedan tidigare en viktig hyresgäst till Fastpartner i Gävle. Den nya lokalen i Hemsta Företagspark skapar goda förutsättningar för hyresgästens expansion vilket känns väldigt bra att kunna erbjuda, säger Fredrik Thorgren, regionchef på Fastpartner.



– Vi är mycket nöjda med att vi har hittat en bra lösning med att få tillgång till en större lokalyta för vårt huvudlager av hjälpmedel, säger Ulf Persson, förvaltningschef på region Gävleborg.

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.



Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.



We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden