Josefine Larsson. Bild: Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna Service rekryterar marknadschef

Karriär Josefine Larsson blir ny marknadschef på Fastighetsägarna Service. Hon kommer närmast från Akademiska Hus där hon ansvarat för utveckling inom kundupplevelse, kommunikation och digitalisering.

Josefine Larsson ska i rollen som marknadschef ha ansvar för att utveckla kundupplevelsen och stärka varumärket på Fastighetsägarna Service.



— Jag ser fram emot att bidra till den spännande utvecklingsresa som Fastighetsägarna Service befinner sig på. Mitt fokus kommer vara att stärka kundupplevelsen genom att säkerställa att den är en central del i all utveckling. Tillsammans med mina kollegor ska vi givetvis fortsätta producera kvalitativt content som stärker bolagets position på marknaden, säger Josefine Larsson.



Josefine Larsson har erfarenhet av att arbeta med strategi och arbetssätt för utveckling av kundupplevelse. Hon har också ansvarat för projekt inom kundservice, digitala tjänster, kundresor samt data- och insiktsinsamling. Utöver det har hon i tidigare roller arbetat med kommunikation och marknadsföring.



— Josefines kompetens är helt rätt för den resa som vi gör just nu, där vi satsar stort på digitalisering och kundupplevelse. Jag är övertygad om att vi kommer ta kundupplevelsen till en ny nivå, när vi bygger in marknadsföring i vår företagskultur och alla medarbetare förstår sin roll i kundresan. Josefine blir en nyckelspelare för att bygga upp bolagets CRM, från kravställning till implementering och fortsatt utveckling, och för att sätta struktur för marketing automation-resor och kommunikationsflöden, säger Anna Birgersson, chef för marknad, hållbarhet & HR på Fastighetsägarna Service.



Fastighetsägarna Service erbjuder ett komplett utbud av förvaltningstjänster till tusentals privata och kommersiella fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Bolaget har idag cirka 270 medarbetare och en omsättning på 300 miljoner kronor om året. Fastighetsägarna Service har de senaste åren haft en stark tillväxt inom främst förvaltning, projektledning och juridiska tjänster. Bolaget har det senaste året vuxit kraftigt inom kommersiella fastighetsägare, samtidigt som erbjudandet har breddats genom tjänster till boende via boendeappen med över 5 000 aktiva användare.



Josefine Larsson tillträdde rollen som marknadschef den 9 januari 2023.

