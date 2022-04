Stefan Dahlbo, vd för Fabege. Bild: Fabege

Fabege: Stora värdeförändringar lyfter resultatet

Bolag Fabeges realiserade och orealiserade värdeförändringar uppgår till 2 159 miljoner kronor under Q1. Dessa leder till ett resultat för kvartalet om 2 782 miljoner kronor, motsvarande 8.69 kronor per aktie.

Året inleddes starkt med fortsatt bra aktivitet på hyresmarknaden, positiv nettouthyrning och värdeökningar i fastighetsportföljen. Projekten fortlöper enligt plan och två nya projekt påbörjades under perioden. Två förvärv genomfördes på södra sidan av Stockholm.



• Hyresintäkterna ökade till 762 Mkr (707). I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 8 procent i jämförelse med samma period före¬gående år

• Driftsöverskottet ökade till 554 Mkr (506). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 9 procent.

• Överskottsgraden uppgick till 73 procent (72).

• Omsättning bostadsutveckling uppgick till 7 Mkr och bruttoresultatet uppgick till -7 Mkr.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 381 Mkr (346).

• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 159 Mkr (514).

• Nettouthyrning under perioden uppgick till 8 Mkr (36).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 782 Mkr (863), motsvarande 8:69 kr per aktie (2:64).

• Belåningsgraden uppgick till 35 procent (35).



Vd Stefan Dahlbo:

– Jag är nöjd med ökningen av förvaltningsresultatet och att den positiva trenden från före årsskiftet har fortsatt in i början av 2022.



– Vi har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter så trots en osäker omvärld med många utmaningar är jag optimistisk inför ett fortsatt 2022.

