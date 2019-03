Estea rekryterar försäljningschef från Erik Penser

Bild: Estea

Publicerad den 5 Mars 2019

Per Torpare ansluter till Estea, där Johan Eriksson Rydermark är vd.

Karriär Estea rekryterar Per Torpare som försäljningschef. Han kommer senast från Erik Penser Bank, där han under fem år bland annat varit ansvarig för bankens tredjepartsförsäljning, förmögenhetsrådgivning och nykundsbearbetning.

Per Torpare har snart 20 års erfarenhet från bank- och finansbranschen med anställningar på såväl Skandiabanken som Nordnet Bank.



I rollen som försäljningschef, kommer Per att ta ett helhetsansvar för Esteas kundrelationer gentemot institutionella och privata investerare. Vidare kommer Esteas erbjudande gentemot tredjepartsdistributörer att utvecklas vidare.



– Med rekryteringen av Per Torpare kommer vi förbättra och utveckla våra relationer med såväl befintliga som nya investerare. Per har en gedigen kunskap om kapitalmarknaden och jag är övertygad om att han i sin nya roll kommer bidra positivt till vår fortsatta utveckling. Vi hälsar Per varmt välkommen till Estea, säger Johan Eriksson Rydermark, vd för Estea.



– Jag har under många år följt fastighetsmarknaden med stort intresse, då fastigheter alltid varit ett viktigt tillgångsslag i väldiversifierade portföljer. Det känns väldigt utvecklande att få en djupare förståelse för tillgångsslaget. Estea, dess ledning och personal har givit ett fantastiskt gott första intryck. De fastighetsfonder som Estea förvaltar har alla utomordentlig avkastning. Med det spännande läge som aktiemarknaden befinner sig i, är det min bestämda uppfattning att fler kommer att få upp ögonen för alternativ till aktier och traditionellt räntesparande, säger Per Torpare, tillträdande försäljningschef på Estea.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

