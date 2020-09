Erik Bolander. Bild: Bengt Dahlgren.

Erik Bolander tillträder som vd för Bengt Dahlgren Stockholm

Karriär Erik Bolander tillträdde den 1 september som vd för Bengt Dahlgren Stockholm AB. Han efterträdde då Lars Kjellgren som varit vd sedan 1991.

Erik Bolander har under fem år varit vd för Bengt Dahlgren Stockholm Projektledning AB. Bengt Dahlgren Stockholm AB sitter idag i Hammarby Sjöstad med cirka 170 medarbetare och filialer i Uppsala, Skellefteå samt Mariehamn på Åland.



Innan dess har Erik Bolander arbetat på bland annat Hifab och YIT. Han har även tidigare arbetat på Bengt Dahlgren Stockholm AB under perioden 2000-2006.



Han har varit vd för projektledningsbolaget i 5 år och byggt upp det från början och de är idag 17 medarbetare. Han har även varit delaktig i diverse projekt under tiden.



Erik Bolander efterträder Lars Kjellgren, som varit VD sedan 1991

– Målet har varit att internrekrytera, då vi anser att vår kultur är vår framgång. Erik är en stor kulturbärare och har de egenskaper som erfordras för rollen som vd, säger Lars Kjellgren, som kommer arbeta kvar som vice vd fram till och med april nästa år.



Erik Bolander:

– Det är med ödmjukhet, spänning och glädje jag tar över efter Lars som varit med och byggt upp detta fantastiska bolag i 30 år. Jag känner mig hedrad att Lars, delägarna och styrelsen valt mig för att fortsätta utveckla bolaget framåt. Det med fokus på vårt starka varumärke och enastående kultur.

- Nicklas Tollesson

