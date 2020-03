"En djup recession är oundviklig"

Ekonomi/Finansiering Coronapandemins påverkan har ställt det mesta i världen på ända. Helena Bornevall, senior ekonom på Handelsbanken, tror att en djup lågkonjunktur är oundviklig under det närmsta halvåret. Under Stora Bostadsdagen i Göteborg gav hon en bred analys av det makroekonomiska läget under coronakrisen.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se