E-handlaren Finnish Design Shop till Logicenters i Finland

Uthyrning Logicenters ingår avtal med e-handlaren Finnish Design Shop. Avtalet innebär uppförandet av en ny logistik-anläggning i Åbo, Finland. Fastigheten kommer bli 12 000 kvadratmeter och stå redo för inflytt 2021.

Logicenters utvecklar fastigheten för att möta e-handlarens specifika behov. För Finnish Design Shop kommer Logicenters bland annat utveckla ett modernt kontor av hög kvalité, som dessutom innehåller ett showroom.



– Vi är oerhört glada att kunna välkomna ytterligare ett e-handelsföretag till våra fastigheter. Att det är en så etablerad aktör som Finnish Design Shop är givetvis en fjäder i hatten. Vi strävar ständigt efter att vara så flexibla som möjligt och anpassa våra fastigheter efter kundens specifika behov, vilket vi även gör denna gång. Vi ser oss själva som en aktör som ska finnas med under hela kundens resa framåt, både innan och efter inflyttning, säger Jarkko Äikää, Commercial Director, Logicenters Finland.



Anläggningen kommer även att ha ett stort fokus på hållbarhet där geotermisk värme ska stå för uppvärmningen. Det kommer utöver detta finnas möjlighet att använda egenproducerad solenergi. Under bygget kommer Logicenters även värna om att bibehålla aspekter av natur genom att bevara så mycket skog som möjligt i anslutning till fastigheten.



– Det känns oerhört spännande att äntligen landat i ett avtal tillsammans med Logicenters. Vi ser fram emot att flytta in i vår nya anläggning som känns väl anpassad efter de behov som vi har för att på ett så optimalt sätt som möjligt bedriva vår snabbt växande verksamhet. Vi vill tacka Logicenters för ett fint samarbete och för deras fokus på hållbarhet, vilket är väldigt viktigt för oss, säger Teemu Kiiski, vd, Finnish Design Shop.

