Bild: Istock

Duo tar över Niam

Bolag Jennifer Andersson och Rikard Henriksson tog över som tillförordnade Managing Partners på Niam när bolaget avskedade vd:n Fredrik Jonsson. Nu har styrelsen i Niam beslutat att Jennifer Andersson och Rikard Henriksson tar över positionerna på permanent basis.

Bild: Niam

Jennifer Andersson. Bild: Niam

Rikard Henriksson. Jennifer Andersson. Rikard Henriksson.

– Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och vi utvärderar kontinuerligt olika investeringsstrategier för att ytterligare stärka och bredda vårt erbjudande. Jennifers och Rikards gedigna branscherfarenhet, genuina kunskaper om bolaget och organisationen samt en gemensam ledarstil är faktorer som kommer att bidra till vår fortsatta tillväxt och framgång, säger Urban Edenström, vd för Stronghold Invest och grundare av Niam.



Jennifer Andersson och Rikard Henriksson har varit tillförordnade som Managing Partners sedan augusti 2020. Jennifer Andersson har varit verksam inom Niam sedan 2007, tidigare som Head of Investor Relations and Business Development. Rikard Henriksson anställdes 2010, och har tidigare innehaft rollen som Head of Asset Management.

– Jennifer och Rikard är väl rustade för att leda Niam in i nästa fas. Vår ambition är att vara den marknadsledande fondförvaltaren i norra Europa och har nyligen förstärkt vårt team genom en rad rekryteringar, och ser fram emot nya affärsmöjligheter och fortsatt expansion, säger Johan Bergman, ordförande Niam.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen