De vinner uthyrningsuppdrag för Barings nya logistikportfölj

Uthyrning Savills och JLL vinner uthyrningsuppdrag för Barings nyinförskaffade logistikportfölj.

Barings storsatsar i Sverige genom förvärv av sex nya logistikfastigheter där Savills logistikteam har fått förtroendet att bistå i uthyrningsarbetet på flertalet platser i Sverige.



Fastigheterna blir moderna och flexibla med en grön profil innehållande grön betong och solceller på taket och kommer att färdigställas av Skanska. Projekten ingår i den logistikportfölj som Barings köpte av Skanska föregående vecka. Uthyrningsuppdraget startar omgående.



Byggnationen av de sex fastigheterna startas i etapper och har redan nu fasta färdigställandetider under Q4 2022 fram till Q3 2023, vilket gör projektet unikt i sitt slag. Savills har fått uppdraget att hyra ut tre av logistikfastigheterna med placering i Göteborg, Helsingborg respektive Malmö.



Fastigheterna är strategiskt belägna med en total uthyrningsyta på cirka 55 000 kvadratmeter och kommer att stå färdiga från och med slutet av 2022 och under 2023.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet av Barings att arbeta med uthyrningsuppdraget för detta unika logistikprojekt. Satsningen är ett tecken i tiden. Efterfrågan på moderna logistikfastigheter i strategiska lägen har aldrig varit högre, säger Rikard Lindkvist, Head of Industrial & Logistics, Savills.

– Vi är glada att ge detta uthyrningsuppdrag till Savills och ser fram emot vårt samarbete. Fastigheterna är belägna i starka lägen och byggs till hög kvalitet, säger Thorsten Slytå, Head of Nordics, Barings Real Estate.



Parallellt med detta vinner även JLL ett uthyrningsuppdrag för Barings nya portfölj. Uthyrningsuppdraget vid Arlandastad omfattar totalt 30 000 kvadratmeter logistik. Logistikprojekten är belägna i Arlandastad och består idag av obebyggd mark.



Fastigheterna blir moderna och flexibla med en grön profil innehållande grön betong och solceller på taket och kommer att färdigställas till 2023 av Skanska. Projekten ingår i den logistikportfölj som Barings köpte av Skanska föregående vecka. Uthyrningsuppdraget startar omgående.

– Vi är glada att ge uthyrningsguppdraget till JLL och ser fram emot vårt partnerskap. Fastigheterna är belägna i starka lägen och byggs till hög kvalitet, säger Thorsten Slytå, Nordenchef Barings Real Estate.

– Vi är glada över Barings förtroende och påbörjar uppdraget omgående. Det finns i dagsläget en kraftigt ökad efterfrågan på moderna logistikfastigheter och vi ser fram emot att fylla dessa två byggnader med hyresgäster, säger Theodor Jarnhammar, Head of Office and Industrial Leasing.

