Marcus Pettersson leder Croisettes nysatsning på Ystad och Skurup. Bild: Croisette

Croisette öppnar mäklarkontor i Ystad

Bolag Idag öppnar Croisette Real Estate partner mäklarkontor på Stora Östergatan i Ystad.

Croisette Real Estate Partner bedriver verksamhet inom flera olika affärsområden i den kommersiella fastighetssektorn, så som lokalförmedling, transaktionsrådgivning och fastighetsförvaltning. Sedan förvärvet av mäklarföretaget Våningen & Villan våren 2022 förmedlar företaget även bostäder åt privatpersoner, under två olika varumärken: "Croisette" och "Våningen & Villan".



Det nya mäklarkontoret i Ystad blir företagets första i Skåne under varumärket Croisette. Satsningen leds av 37-årige Marcus Pettersson från Abbekås, som efter flera år som marknadschef i en helt annan bransch valde att skola om sig till fastighetsmäklare. Ett val han inte ångrar.

– Att utveckla en egen verksamhet var en av mina främsta drivkrafter när jag skolade om mig till mäklare. När jag redan efter några månader som fastighetsmäklare fick frågan att leda Våningen & Villans satsning på Staffanstorps kommun fanns det inget att tveka på. Och att nu få ta nästa steg och etablera Croisettes nya mäklarkontor i Ystad/Skurup känns än mer inspirerande, säger Marcus Pettersson.



Ystad och Skurup är ingen ny marknad för Marcus Pettersson och hans kollegor. Genom åren har Croisette och Våningen & Villan förmedlat hundratals bostäder såväl som gårdar och kommersiella fastigheter på hela Österlen. Att man först nu tar steget att öppna ett mäklarkontor i Ystad beror enligt företagets ledning på att man hittat rätt person för att driva verksamheten.

– Vi söker alltid ambitiösa mäklare som vill lite mer. Vi vill få människor att blomstra och Marcus Pettersson har redan bevisat för oss att han har de ledaregenskaper och den inställning som krävs. Med vårt starka varumärke och organisation i ryggen kommer Marcus och hans team ta bostadsmarknaden på Österlen med storm, säger Per Svensson, vd och grundare Croisette Real Estate Partner.



Med från start i Croisettes Ystad/Skurup-satsning är förutom Marcus Pettersson även Åsa Bergström som ansluter från Våningen & Villan, samt Amanda Andersson och Emelie Falkman som närmast kommer från Bjurfors.

