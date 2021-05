Martin Lindgren. Bild: Colliers

Colliers hämtar uthyrningschef från Unibail-Rodamco-Westfield

Bolag Martin Lindgren tillträder tjänsten som Head of Agency på Colliers, med ansvar för affärsområdena Leasing och Corporate Solutions. Han tillträder tjänsten den 10 maj och intar dessutom en plats i företagets ledningsgrupp.

Som ett led i Colliers mål att bli ett av de ledande fastighetsrådgivningsbolagen i Sverige har Martin Lindgren rekryterats till den nya rollen som Head of Agency. Martin Lindgren kommer närmast från Unibail-Rodamco-Westfield där han axlat rollen som Director of Operations, Nordic. Dessförinnan arbetade han på JLL som Head of Corporate Solutions samt Head of Retail Agency. Martin är dessutom styrelseledamot i Jernhusen AB.

– Fantastiskt roligt att få möjligheten att ansluta till Colliers i rollen som Head of Agency. Jag ser fram emot att komma tillbaka till rådgivningssidan och vara en del av Colliers tillväxtresa. Fastighetsmarknaden för både ägare och hyresgäster befinner sig i ett spännande förändringsskede och jag kommer tillsammans med teamet på Colliers hjälpa våra befintliga och nya kunder att navigera rätt på marknaden för att nå ännu bättre resultat, säger Martin Lindgren.

– Colliers Sverige har en fantastisk potential. Nu lägger vi in ytterligare en växel och Martins kompetens och affärsmässighet säkrar en stark utveckling för den svenska verksamheten inom Leasing och Corporate Solutions. Tillsammans med övriga affärsområden ska vi nå vårt mål att bli ett av de ledande bolagen i branschen, säger nytillträdde vd:n Daniel Gorosch.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

