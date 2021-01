Joachim Svedberg. Bild: Colliers

Colliers förutspår ökad investeringstakt

Bolag I Colliers senaste rapport "Global Capital Markets 2021 Investor Outlook" ser investerar optimistiskt på 2021. Colliers förutspår därför en ökning av den globala investeringstakten under H2.

Enligt Colliers Internationals senaste rapport "Global Capital Markets 2021 Investor Outlook" är investerare i stor utsträckning optimistiska när det gäller återhämtningen på marknaden för 2021. Colliers förutspår en 50-procentig ökning av den globala investeringsaktiviteten under andra halvåret, vilket pekar på ett brett förtroende för fastighetsmarknaden till följd av den senaste utvecklingen av vaccinet och global geopolitisk stabilitet.

– De internationella investerarna stod för knappt 30 procent av omsättningen i Sverige under 2020, trots rådande reserestriktioner. Vi kommer sannolikt att se lättnader i resandet under året och detta kommer leda till att både befintliga och nya investerare kommer att göra nya och fler affärer i Sverige. Fokus kommer precis som under 2020 att vara förvärv av kontor, logistik och bostäder, säger Joachim Svedberg, Acting Head of Capital Markets på Colliers.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

