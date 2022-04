Colliers flyttar den 1 augusti till Convendum på Kungsgatan. Bild: Convendum

Colliers flyttar sitt huvudkontor till Convendum

Uthyrning Colliers flyttar den 1 augusti sitt huvudkontor till Convendum på Kungsgatan 9 i Stockholm.

I Colliers nylanserade kontorsrapport "The office is dead, long live the office!" konstaterades att mycket i våra arbetsmönster förändrats efter två år av hemarbete och digitala lösningar. Det kommer att finnas en betydligt större variation hur medarbetarna vill arbeta i framtiden; om det är hemifrån, på kontoret eller flexibelt. Framtidens kontor behöver förhålla sig till hur företagets medarbetare, kunder samt leverantörer arbetar för att fungera så bra som möjligt. Kontoret behöver vara flexibelt i sin utformning och dessutom underlätta möten och samarbeten.



Nu har Colliers själva valt att "leva som de lär" och flyttar den 1 augusti in i Convendums nya flaggskepp på Kungsgatan 9 i Stockholm.



Daniel Gorosch, vd Colliers:

– I vår kontorsrapport har vi identifierat ett antal trender som framtidens kontor bör ta hänsyn till och vi ser att vårt nya kontor hos Convendum passar utmärkt för våra behov där får vi ett toppmodernt och funktionellt kontor samt en miljö som fullt ut stödjer våra värdeord och som ger oss den flexibilitet vi behöver för vår fortsatta tillväxtresa. Vi ser verkligen fram emot att etablera vårt svenska huvudkontor i en stimulerande och professionell miljö som uppmuntrar till samarbete inom och mellan våra olika affärsområden och som dessutom erbjuder naturliga tillfällen att skapa nya kontakter. Att få tillgång till Convendums stora serviceutbud säkerställer att vi som arbetsgivare kan erbjuda våra medarbetare det bästa som marknaden har att erbjuda.



– Det är med glädje vi välkomnar Colliers till Convendum och vårt flaggskepp på Kungsgatan 9. Vi känner oss hedrade över att Colliers som är ett stort globalt rådgivningsföretag har valt Convendum till sitt svenska huvudkontor, vilket bekräftar att vårt erbjudande håller hög klass, säger Håkan Jeppsson vd på Convendum.

