CBRE rekryterar duo

Bolag CBRE har rekryterat Agnes Karlsson som Analyst till Capital Markets, samt Fatima Liljegren som Associate Director till Workplace inom Advisory and Transaction Services Occupier.

CBRE fortsätter sin tillväxtresa inom Sverige och Norden, denna gång förstärker CBRE affärsområdena Capital Markets och Advisory and Transaction Services Occupier. CBRE har rekryterat Agnes Karlsson som Analyst till Capital Markets, samt Fatima Liljegren som Associate Director till Workplace inom Advisory and Transaction Services Occupier. Båda tillträder sina tjänster den 15 augusti, 2022.



Agnes Karlsson har en Masterexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och har tidigare erfarenhet från Vasakronan och Cushman & Wakefield (Milano).

– Jag är väldigt glad över att få bli en del av CBRE som är ett ledande bolag på marknaden med bred kompetens. Extra kul känns det att ansluta till ett sådant drivet och välkomnande team. Jag ser fram emot att få vara med och bidra och samtidigt utvecklas hos CBRE, säger hon.



Fatima Liljegren har stor erfarenhet av att arbeta med operativ affärsutveckling och planering, projektledning, bid management, rekrytering och upphandling. Fatima Liljegren har bland annat arbetat som Head of KAM hos Flokk, affärsutvecklare hos Swefurn och försäljningschef hos Kinnarps Stockholm.

– Jag är glad och stolt över att få chansen att arbeta för, och representera CBRE. Det ska bli roligt att få bidra till tillväxten inom Workplace Strategy och jag ser med spänning och stor motivation fram emot att bli en del av Workplace-teamet, säger hon.



Patrik Kallenvret, Managing Director, CBRE Sweden och Head of Capital Markets, Nordics, och Anders Hansén, Head of Advisory and Transaction Services Occupier, är glada med respektive rekrytering.

– Det är roligt att kunna meddela att Agnes Karlsson tillträder rollen som Analyst på Capital Markets. Vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster och vi har för avsikt att växa teamet i både Sverige och Norden, säger Patrik Kallenvret.

– Vi ser just nu en stark efterfrågan på våra tjänster inom Workplace, arbetsplatsrådgivning, och det känns jättekul att välkomna Fatima Liljegren till CBRE. Fatima har erfarenhet och kompetens som kommer att komplettera teamet och vara en tillgång för CBRE och våra kunder, säger Anders Hansén.

