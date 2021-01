Joachim Hallengren. Bild: Bonava

Bonava: Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ekonomi/Finansiering Stärkt rörelseresultat och kassaflöde samt fler startade projekt, rapporterar Bonava i sin Q4-rapport.

1 oktober – 31 december, 2020

# Nettoomsättningen uppgick till 7 553 (6 499) MSEK

# Rörelseresultatet* uppgick till 910 (693) MSEK

# Rörelsemarginalen* uppgick till 12,0 (10,7) procent

# Resultat efter finansiella poster uppgick till 873 (504) MSEK

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 640 (368) MSEK

# Kassaflöde före finansiering uppgick till 1 918 (969) MSEK

# Resultat per aktie uppgick till 5,97 (3,42) SEK

# Avkastning på sysselsatt kapital* uppgick till 7,9 (8,1) procent

# Försäljningsvärdet av sålda bostäder under kvartalet uppgick till 6 218 (5 335) MSEK

# Den 25 november utsåg styrelsen Peter Wallin till ny vd och koncernchef från den 1 februari 2021



1 januari – 31 december, 2020



# Nettoomsättningen uppgick till 16 997 (15 474) MSEK

# Rörelseresultatet* uppgick till 1 121 (1 202) MSEK

# Rörelsemarginalen* uppgick till 6,6 (7,8) procent

# Resultat efter finansiella poster uppgick till 999 (834) MSEK

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 733 (615) MSEK

# Kassaflöde före finansiering uppgick till 3 662 (–138) MSEK

# Resultat per aktie uppgick till 6,82 (5,71) SEK

# Avkastning på sysselsatt kapital* uppgick till 7,9 (8,1) procent

# Försäljningsvärdet av sålda bostäder under perioden uppgick till 16 852 (14 477) MSEK

# Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,25 SEK per aktie (0,00) samt en extra utdelning om 2,00 SEK per aktie

