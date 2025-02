Skiss över Ballongberget Solna Station, de förvärvade byggrätterna är inringade i rött. Bild: Solna stad

Besqab förvärvar byggrätter för 130 bostäder invid Solna station

Bygg/Arkitektur Besqab har förvärvat byggrätter för cirka 130 bostäder inom fastigheten Ballongberget 4 i Solna, genom en bolagsaffär med Skandia Fastigheter. Köpeskillingen uppgår till cirka 151 miljoner kronor och bedömd tidpunkt för tillträde och projektstart är Q4 2025.

Besqab har förvärvat byggrätter för cirka 130 lägenheter eller drygt 10 000 kvadratmeter BTA. Bostäderna planeras som bostadsrätter och klimateffektivitet kommer vara ett krav i projektets fortsatta utformning. Fastigheten Ballongberget 4 förvärvas genom aktieöverlåtelse av Skandia Fastigheters dotterbolag BallonaFastighets AB. Fastigheten är belägen mellan Ballonggatan och Kolonnvägen, med direkt anslutning till Solna station. Köpeskillingen uppgår till 151 miljoner kronor.



– Det är mycket positivt att vi kunnat förvärva ytterligare ett nytt bostadsprojekt i bästa pendlarläge och med närhet till både shopping och naturområden. Vi ser tydliga tecken på att försäljningen av nyproduktion börjar ta fart igen och det är strategiskt rätt för oss att investera i projektmöjligheter med kort uppstartsträcka för att möta efterfrågan på hållbara bostäder av hög kvalitet, säger Magnus Andersson, vd Besqab.



I projektets bottenplan planeras för ett garage, vilket kommer att bekostas och ägas av Skandia Fastigheter. Förutsatt erhållet bygglov och fastighetsbildning av garaget kommer projektet att tillträdas och produktionsstartas under slutet av 2025, med estimerat färdigställande under 2028. Detaljplanen vann laga kraft 2019.



Certified Adviser för Besqab på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank.

