Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg når inte upp till analytikernas förväntningar

Bolag Atrium Ljungberg inleder rapportperioden. Förvaltningsresultatet kom in tolv procent under analytikernas förväntningar.

Hyresintäkterna under Q3 uppgick till 555 miljoner kronor (561). Factset analytikerkonsensus som låg på 573, enligt Finwire.



Förvaltningsresultatet uppgick till 262 miljoner kronor (277). Här var analytikerkonsensus 297 miljoner kronor.



Orealiserade värdeförändringar uppgick till 461 miljoner kronor (467).



Resultatet före skatt var 795 miljoner kronor (683).



Periodens resultat efter skatt blev 627 miljoner kronor (745).



Resultat per aktie hamnade på 4,96 kronor (5,75).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 232,13 kronor (210,23).



– Ett stabilt kvartal med flera strategiskt viktiga etableringar som stärker våra platser, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

