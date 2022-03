Forumkvarteret i Uppsala. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg hyr ut till Beyond Retro i Uppsala

Uthyrning Vintagekedjan Beyond Retros hyr 400 kvadratmeter i Forumkvarteren i Uppsala av Atrium Ljungberg.

Etableringen i Uppsala blir Beyond Retros åttonde i Sverige. Hyresavtalet med Beyond Retro är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

– Efterfrågan på kvalitativ second hand och unika plagg ökar varje år. Uppsala har länge varit på vår radar, och vi är glada att äntligen öppna en centralt belägen butik i Sveriges fjärde största stad, säger Mark Ellis, Associate Director of Nordic Finance & Expansion på Beyond Retro.

– Vi är väldigt glada över att tillföra en hållbar modeaktör av hög kvalitet som är unik för Uppsala. Atrium Ljungberg har ambitiösa hållbarhetsmål som passar bra med Beyond Retro, säger Thomas Levander, fastighetschef på Atrium Ljungberg.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

