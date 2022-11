Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros Bostad

Aros ökade vinsten under Q3

Bolag Aros Bostadsutveckling redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Intäkterna steg till 360,8 miljoner kronor (89,4). Bruttomarginalen var 13,4 procent (35,9).



Rörelseresultatet blev 25,9 miljoner kronor (13,9), med en rörelsemarginal på 7,2 procent (15,5).



Resultatet efter skatt blev 25,1 miljoner kronor (13,2). Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (0,35). Samtliga siffror är enligt segmentsredovisning.



Enligt IFRS var intäkterna 11,2 miljoner kronor (10,7) och rörelseresultatet -4 miljoner (1,8).



Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 21 stycken (314).



– Marknadsförutsättningarna har snabbt förändrats under det tredje kvartalet. Höga energipriser, stigande inflation och räntor samt en fortsatt osäkerhet kring det geopolitiska läget i Europa har satt bostadsmarknaden under press. Utbudet av nyproducerade bostäder på våra marknader är på historiskt låga nivåer och det långsiktiga behovet av välplanerade bostäder är stort, men ett mer ansträngt privatekonomiskt läge hos våra kunder påverkar efterfrågan på kort sikt, skriver vd Magnus Andersson i rapporten.



Aros Bostadsutveckling-chefen skriver att bolagets utveckling sker i linje med plan. Han ser de långsiktiga förutsättningarna som fortsatt goda.



Aros Bostad har hanterat marknadsnedgångar tidigare och jag är övertygad om att vi, med en attraktiv portfölj av projekt och byggrätter i unika lägen, historiskt hög försäljningsgrad, stabil finansiering och en kompetent och erfaren organisation, är väl rustade att hantera osäkerheterna framöver.

