Akelius ökade hyresintäkterna i Q3

Bolag Akelius redovisar hyresintäkter på 127 miljoner euro (118) för det tredje kvartalet 2021. Bolaget ökade även förvaltningsresultatet under kvartalet där bolaget gjorde mest väsen av sig genom jätteförsäljningen till Heimstaden.

– Tillväxten i hyresintäkter för jämförbara fastigheter ökade med 2,8 procent under det senaste kvartalet. Covid-19 fortsätter att påverka ränteintäkter, för tillfället till sjunkande grad. Akelius har medgivit temporära hyreslättnader, särskilt i USA och i London. Lägre vakans, köp och en engångseffekt av hyresregleringarna i Berlin påverkade hyrestillväxten positivt, kommenterar vd Ralf Spann.



Driftnettot uppgick till 72 miljoner euro (68), en ökning med 5,9 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 65 miljoner euro (59), en ökning med 10,2 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var -38 miljoner euro (-12).



Resultatet efter skatt blev -39 miljoner euro (-7). Inkluderat periodens resultat för de avvecklade fastigheterna skulle samma siffra vara 907.



Resultat per aktie hamnade på -0,01 euro (0,00).



Belåningsgraden har sjunkit till 37 procent (39) under 2021, och den förväntas sjunka ytterligare under fjärde kvartalet.



I september avtalade Akelius om att sälja samtliga lägenheter i Tyskland, Sverige och Danmark, totalt 28 776 lägenheter, till Heimstaden Bostad. Frånträde är planerat till december 2021 och försäljningspriset ligger på 9 100 miljoner euro, drygt 92,5 miljarder svenska kronor.



Akelius har för avsikt att återinvestera den större delen av försäljningslikviden i bostadsfastigheter i växande städer i Canada, USA och Storbritannien.

