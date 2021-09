Philip Isell Lind af Hageby. Bild: Adapteo

Adapteo expanderar till Litauen

Bolag Fastighetsbolaget Adapteo har under sommaren utökat sin verksamhet till Litauen. Företaget positionerar sig som en premiumleverantör av anpassningsbara byggnader inom social och generell infrastruktur på den litauiska marknaden, och har redan inlett flertalet dialoger om nya, långsiktiga kontrakt inom skola, förskola och projektkontor. Expansionen är en del av en större tillväxtstrategi, med mål att etablera sig på flera marknader i Baltikum.

Så sent som i april i år kunde Adapteo berätta att de mottagit sin första order i Belgien. Nu etablerar sig det flexibla fastighetsbolaget i ytterligare ett land, och det första i Baltikum – Litauen. Jurij Vasiljev är utsedd till VD för Adapteo Litauen, och kommer att bygga upp ett team av säljare och projektledare på plats. Han har de senaste 17 åren ansvarat för uthyrningen av Cramos anpassningsbara byggnader i Litauen, Baltikum och Kaliningrad, och känner Adapteo väl.

– Jag är väldigt stolt över att få bli en del av Adapteo. Det är ett ambitiöst, starkt och flexibelt företag när det kommer till att anta utmaningar. Varenda person är engagerad i att göra Adapteo till den ledande leverantören av hållbara och högkvalitativa anpassningsbara byggnader på de marknader vi verkar på, säger Jurij Vasiljev, vd Adapteo Litauen.



Adapteo Litauen positionerar sig som en premiumleverantör av anpassningsbara byggnader inom social och generell infrastruktur på den litauiska marknaden. Fokus är också att driva företagets tillväxt med lösningar till infrastrukturprojekt som kommer att löpa under många år framöver. Flera dialoger har redan inletts om nya kontrakt inom såväl förskola och skola som projektkontor.

– Vi är övertygade om att vi kan bidra till ett mer flexibelt användande av byggnader inom infrastrukturprojekt i Litauen. Jämfört med de existerande aktörerna har vi ett tydligare kvalitetsfokus och en större bredd i vårt erbjudande, säger Philip Isell Lind af Hageby, vd och koncernchef för Adapteo.



Adapteo finns nu i totalt åtta europeiska länder. Långsiktigt är målet att etablera sig i fler länder i Baltikum.

– Etableringen i Litauen är nästa steg i vår ambitiösa tillväxtplan. Att vi går in i Litauen som första land i Baltikum beror till stor del på efterfrågan på marknaden samt hur väl våra anpassningsbara byggnader kan lösa problem inom såväl offentlig som privat sektor, säger Philip Isell Lind af Hageby.

