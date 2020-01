PrismaHelsingborg

Wihlborgs hyr ut i Prisma i Helsingborg

Uthyrning Wihlborgs har tecknat två nya hyresavtal i kontorshuset Prisma som just nu byggs i Oceanhamnen i Helsingborg. Den 1 januari 2021 flyttar Assistansbolaget Försäkring Sverige AB och KPMG in i huset.

Assistansbolaget flyttar in på 600 kvadratmeter högst upp i Prisma. Företaget har idag sitt kontor i mindre lokaler högst upp i Terminalen 1, ovanpå Helsingborg C.



– Att kunna erbjuda sina medarbetare Helsingborgs absolut bästa arbetsmiljö, en kombination av funktion, tillvaro och anslutning till kollektivtrafik är en förmån vi alltid gett vår viktigaste tillgång, vår fantastiska personal. Genom vår stora tillväxt har våra nuvarande lokaler blivit för små och vi ser med spänning fram emot att flytta in i takvåningen i Helsingborgs nya stadsikon, Prisma, säger Lukas Fryklund, vd på Assistansbolaget.



Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG flyttar in på 335 kvadratmeter. KPMG har sitt nuvarande kontor i Terminalen 4 i anslutning till Helsingborg C.



– Att få vara en del av den moderna mix av företag som kommer att verka i området ser vi som en otrolig möjlighet men också självklart. För KPMG innebär detta ytterligare ett steg i vår digitala utveckling, säger Per Jacobsson kontorschef på KPMG.



– Att utvecklas tillsammans med våra hyresgäster är en av Wihlborgs styrkor och jag är därför glad att vi kan hjälpa både Assistansbolaget och KPMG att fortsätta sin utveckling. Vi ser ett stort intresse för Prisma och det ligger helt i linje med den efterfrågan vi ser på attraktiva lokaler där våra kunder vill erbjuda sina anställda en riktigt bra arbetsplats med inspirerande miljö och ett attraktivt läge, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.



Sedan tidigare har Helsingborgs nya techhubb Hetch tecknat avtal om 1 900 kvadratmeter på de nedersta våningarna i Prisma, med option på ytterligare 1 800 kvadratmeter. Hetch kommer också att fungera som husets nav och driva välkomstservice och meeting point. Wihlborgs har också hyrt ut 700 kvadratmeter till revisions- och konsultbyrån EY.



Prisma är det första kontorshuset som färdigställs i Oceanhamnen och vid årsskiftet 2020/2021 står 11 000 kvadratmeter kontorsytor klara för inflyttning.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

