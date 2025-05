Veidekkes koncernchef, Jimmy Bengtsson. Bild: Veidekke

Veidekke-koncernens resultat på minus i första kvartalet

Bolag I rapporten för första kvartalet 2025 redivisar Veidekke en omsättning på 9,0 miljarder norska kronor under det första kvartalet 2025. Resultatet före skatt var -21 miljoner norska kronor. Vid utgången av kvartalet hade koncernen en orderstock på 44,4 miljarder norska kronor. – Veidekkes aktivitet under det första kvartalet präglas som vanligt av lågsäsong i delar av koncernen, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Vi ser en fortsatt nedgång i omsättningen jämfört med föregående år där nedgången är tydligast i Bygg Sverige. Även resultatet minskade något, dels till följd av lägre omsättning och dels till följd av högre vinterkostnader, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.



– Ett positivt kassaflöde i kvartalet stärker vår finansiella ställning från årets början, och en hög orderingång och en solid orderstock ger oss en bra grund att stå på framöver. Under året räknar vi med att omsättningen stabiliseras på samma nivå som förra året, säger Jimmy Bengtsson.



Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,0 miljarder norska kronor, jämfört med 9,5 miljarder norska kronor under första kvartalet 2024. Omsättningsnedgången är främst relaterad till byggverksamheten i Sverige, men även Bygg Norge hade lägre aktivitet än vid samma tid förra året.



Resultatet under första kvartalet präglas av normal lågsäsong och slutade på -21 miljoner NOK. Under samma kvartal förra året var resultatet 25 miljoner norska kronor. Medan Infrastruktur Sverige och Danmark hade ett resultat i nivå med första kvartalet 2024 föll resultatet i de övriga verksamhetsområdena. Lägre aktivitet är orsaken till resultatnedgången i byggverksamheterna i Norge och Sverige, medan nedgången i Infrastruktur Norge till stor del beror på högre kostnader i asfaltsverksamheten. Den totala resultatmarginalen uppgick till -0,2%, jämfört med 0,3% under första kvartalet 2024.



Orderingången under kvartalet uppgick till 12,0 miljarder norska kronor, varav ca 30% kom från bostadssegmentet. Som jämförelse var orderingången under samma period förra året 10,2 miljarder norska kronor. Vid utgången av kvartalet uppgick orderstocken till 44,4 miljarder norska kronor, jämfört med 41,2 miljarder norska kronor vid samma tidpunkt föregående år och 41,0 miljarder norska kronor vid årsskiftet. 61 procent av orderstocken kommer att omsättas under de kommande tolv månaderna.



Netto räntebärande position per den 31 mars uppgick till 2,7 miljarder norska kronor, jämfört med 2,2 miljarder norska kronor föregående år och 2,6 miljarder norska kronor vid årsskiftet. Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick under kvartalet till 313 miljoner norska kronor, jämfört med -339 miljoner norska kronor under första kvartalet i fjol. Utvecklingen av kassaflödet förklaras av ett positivt rörelsekapital i den norska verksamheten. Balansen per den 31 mars uppgick till 18,2 miljarder norska kronor, jämfört med 18,0 miljarder norska kronor vid samma tidpunkt förra året och 18,8 miljarder norska kronor vid utgången av 2024.

