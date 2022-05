Nordic PM stärker organisationen med Gustav Arvidsson, Anette Larsson och Ulf Glad. Bild: Nordic PM

Tre till Nordic PM – förstärker inom förvaltning och drift

Bolag Nordic PM stärker upp organisationen och rekryterar förvaltningsadministratör, förvaltare och fastighetstekniker till Stockholm.

Till Nordic PM’s uppdrag gällande förvaltning av FöretagsParkens portfölj har bolaget rekryterat Anette Larsson i rollen som förvaltningsadministratör. Anette har under en tid tidigare gått som konsult via Isaksson rekrytering, men blir nu permanent anställt direkt av Nordic PM.



Dessutom rekryteras Ulf Glad i rollen som förvaltare. Ulf kommer senast ifrån Citycon, där han arbetat som Specialty Leasing Manager. I sin nya roll som förvaltare kommer Ulf främst att ansvara för delar av FöretagsParkens fastighetsbestånd.



I förvaltningsuppdraget med Citycons centrumfastigheter anställer Nordic PM även Gustav Arvidsson i rollen som fastighetstekniker. Gustav utförde tidigare sin praktik hos Nordic PM under utbildningen till fastighetstekniker på John Ericsson Institut och återvänder nu som medlem av den ordinarie personalstyrkan.



Anette Larsson och Gustav Arvidsson är redan på plats i organisationen och Ulf Glad kommer att ansluta under juni månad. Samtliga utgår från Stockholm.

– Det känns alltid roligt när vi lyckas knyta talangfulla medarbetare till vår organisation och vi välkomnar varmt alla tre till oss på Nordic PM, säger vd Jeanette Öhrn.

