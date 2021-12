Swiss Life köper tillsammans med Wilfast. Bild: Croisette

Swiss Life och Wilfast köper i Växjö

Transaktioner Swiss Life och Wilfast köper en Postnord-fastighet i Växjö av Macnat Property och Wilgus Invest.

Fastigheten är byggd 2018 och huserar en av Nordens mest effektiva terminalanläggningar med en sorteringskapacitet om 11 000 paket per timme. Affären genomförs i bolagsform och köpare är Swiss Life Asset Managers som har genomfört affären tillsammans med Wilfast. Säljare är Macnat Property och Wilgus Invest.

– Som väntat var det stort intresse från både svenska och utländska aktörer. E-handelns exponentiella ökning under senare år har skapat ett stort investerarintresse för logistiksegmentet. Sannolikt kommer vi även få se flera nya utländska aktörer på den svenska marknaden som just nu letar sina första förvärv, säger David Almqvist, Co-head of Transactions, Croisette.

– Vi är väldigt glada över att ha fått säljarens förtroende i denna transaktion där vi har haft stor nytta av ett gediget nationellt och internationellt nätverk. Marknaden är fortsatt het och vi har den senaste tiden genomfört flera affärer, både on- och off-market, i regionen och har även flera på väg ut under det första kvartalet 2022, säger Joakim Grunditz, Head of Transactions Gothenburg, Croisette.



Tillträde skedde den 17 december.



Croisette har varit säljarens rådgivare. Jens Sundell på Werks Advokater som juridiskt ombud åt säljaren.



Setterwalls var köparens legala rådgivare.

