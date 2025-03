Tor Borg, analyschef på Citymark Analys. Bild: Citymark/Istock

Svag uppgång i byggstarterna

Ekonomi/Finansiering Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,6 procent mellan januari och februari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet backade med 0,1 procent medan övrigt byggande steg med 0,9 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med tre procent. Bostadsindikatorn har stigit med elva procent medan Indikatorn för övrigt byggande har fallit med en procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.



Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 0,6 procent mellan januari och februari. Utfallet för tidigare månader har reviderats ned för bostadsbyggandet men upp för övrigt byggande. Sammantaget har byggstarterna varit mer eller mindre oförändrade det senaste halvåret. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +2,8 procent i februari.

– Förutsättningarna för byggandet, om man tänker på finansiering och efterfrågan, är bättre i dag än de var för ett eller två år sedan. Men tittar man framåt så finns det en väldigt stor osäkerhet kring hur den internationella utvecklingen kommer att se ut, bl.a. när det gäller bl.a. handels- och säkerhetspolitik, och hur detta kan komma att påverka investeringsviljan och finansieringsmöjligheter, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.



Byggstartsindikatorn för bostäder backade med 0,1 procent under februari. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 10,6 procent högre. Revideringar av tidigare utfall har medfört att det senaste halvårets återhämtning näst intill försvunnit. Bostadsbyggstarterna ser nu ut att ha legat kvar på oförändrade nivåer.

– Bostadsbyggstarterna står och stampar för närvarande. I Stockholm är trenden uppåtgående men i de flesta övriga delar av landet står det still kring nuvarande nivåer eller trendar nedåt. Tyvärr är även projekteringsaktiviteten avtagande vilket talar för att det kommer att dröja innan vi får se en mer tydlig uppgång.



Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Indikatorn har gett en svagare bild av bostadsbyggandet de senaste åren än vad som framkommer i den officiella statistiken. I nuläget signalerar den kostnadsjusterade indikatorn en årstakt för antalet byggstartade bostäder kring 24 000 för 2024 och första halvan av 2025, säger han.



Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,9 procent under februari. Jämfört med samma månad förra året var den 0,6 procent lägre. En viss upprevidering av de senaste månadernas utfall gör att trenden ser lite starkare ut än tidigare.

– Byggandet utanför bostadssektorn låg på höga nivåer fram till mitten av 2024. Därefter har det mattats något. Hittills under 2025 har det varit en viss uppgång. Industrisatsningar och offentligt byggande bidrar till att hålla igång byggstarterna medan det kommersiella byggandet fortfarande är vikande. Osäkerhet kring det geopolitiska läget och bakslag för den gröna industrialiseringen riskerar att leda till vikande investeringsvilja hos företagen framöver medan offentliga satsningar på försvar och infrastruktur skulle kunna öka det offentliga byggandet ytterligare.



Den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna, uppgår till 40,6 miljarder kronor. Det är en uppgång med 1,2 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restauranger samt samhällsfastigheter, uppgår till 89,2 miljarder kronor, en nedgång med 13,0 miljarder kronor.



Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats ned med i genomsnitt 2 procent för andra halvåret 2023, med 3 procent för första kvartalet 2024, med 1 procent för andra och tredje kvartalet 2024 och med 3 procent för det fjärde kvartalet 2024. För övrigt byggande är det en upprevidering med 2 procent för hela 2024. Revideringarna innebär att trenden för bostadsbyggandet är mindre uppåtriktad än tidigare medan trenden för det övriga byggandet är lite mindre nedåtriktad.

