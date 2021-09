Mattias Persson, Monica Bruvik och Anders Elvinsson är talarna i analysblocket på Stora Retaildagen på Downtown Camper by Scandic den 14 oktober.

Stora Retaildagen – analyserna som ger dig försprång in i fastighetshösten

Stora Retaildagen Den 14 oktober är det dags för Stora Retaildagen – mötesplatsen för dig som jobbar med retailfastigheter. Dagen inleds med ett antal tunga analyser som ger dig full koll på läget.

Dagen inleds med punkten "Vart är världen på väg?" där Swebanks chefsekonom Mattias Persson gör en ordentlig genomgång av det ekonomiska läget i världen och Sverige.

Därefter ger Monica Bruvik, senior analytiker på HUI, en bild av hur handeln i Sverige mår för tillfället och hur framtiden ser ut.

Och så avslutas blocket med att Cushman & Wakefields analyschef Anders Elvinsson gör en ordentlig genomlysning av hur marknaden för handelsfastigheter ser ut just, och vad som väntar i framtiden.



Om detta och mycket mer hör du alltså på Stora Retaildagen den 14 oktober på Downtown Camper by Scandic i Stockholm.

Moderator är Anna Bellman och hon har Fredrik Kolterjahn som expertkommentator vid sin sida under dagen.



Handelssektorn är mitt i en stor transformation – hur ser trenderna ut och hur kommer morgondagens retaillandskap att utvecklas? Vilka är vinnarna och förlorarna och hur bör fastighetsaktörerna agera? Svaren får du på Stora Retaildagen!

