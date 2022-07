Jakob Fyrberg. Bild: Emilshus

Stark första rapport från Emilshus

Bolag Första rapporten sedan Emilshus blev börsnoterat har nu publicerats.

Halvåret 2022 för Emilshus sammanfattas enligt följande:



# Hyresintäkterna ökade med 61 procent till 201,1 mkr (124,9).

# Förvaltningsresultatet ökade med 61 procent till 91,3 mkr (56,7).

# Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 29 procent till 1,09 kronor (0,85).

# Periodens resultat efter skatt uppgick till 277,4 mkr (120,5) vilket motsvarar 3,81 kronor per stamaktie (1,90).

# Omvärdering av förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 159,7 mkr (92,0).

# Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 104,5 mkr (3,5).

# Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 76,1 mkr (49,7).

# Nettoinvesteringarna uppgick till 1 315,5 mkr varav 1 351,4 mkr avsåg fastighetsförvärv.



Vd Jakob Fyrberg kommenterar:



– Efter en lång tid med låga räntor och ekonomisk stabilitet går vi in i en fas med större osäkert. Vi agerar nu i en omvärld med hög inflation, stigande räntor och finansiell oro.



– Emilshus har goda förutsättningar att manövrera i denna nya miljö. Bolagets fastigheter ger en hög och trygg avkastning, hyresavtalen är långa, med en genomsnittlig löptid om 5,8 år. Därtill kommer cirka 97 procent av hyresflödet årligen att inflationsjusteras enligt konsumentprisindex. Vid ett antagande att inflationen innevarande år uppgår till sju procent och nästkommande år till fyra procent så erhålls ökade hyror om 51 mkr per år. Om samtidigt Stibor 3m stiger till tre procent så innebär det ökade räntekostnader med nuvarande räntesäkringsnivå om 51 mkr per år för Emilshus. Min bedömning är att Emilshus har god motståndskraft mot ränteökningars effekt.



– Vi kan med tillgänglig likviditet och beviljade kreditfaciliteter samt lånelöften lösa det obligationslån om 500 mkr som förfaller i december 2022 och är inte beroende av refinansiering i närtid. En tredjedel av Emilshus räntebärande skulder är räntesäkrade genom derivat som har en genomsnittlig återstående löptid om 3,5 år. Det föreligger inte några större förfall av banklån under 2022 och 2023. Vidare fungerar verksamheten väl. Efterfrågan på lokaler är god och Emilshus tecknade flera nya hyresavtal under andra kvartalet 2022. Efterfrågan på vår typ av fastigheter, med tyngdpunkt på lätt industri samt extern- och dagligvaruhandel, bedöms dessutom vara mindre konjunkturkänslig än vissa andra segment av fastighetsmarknaden. Den genomsnittliga hyran i Emilshus fastighetsbestånd var 656 kr/kvm, en mycket konkurrensmässig nivå.



– Sammantaget innebär detta att Emilshus står väl rustat att klara en sämre konjunktur med räntehöjningar och begränsningar på kapitalmarknaden. Min bedömning är att en svårare marknad kan gynna Emilshus med vårt innehav av högavkastande fastigheter, långa stabila kassaflöden och starka ägarbild. Med småländska rötter är vi sprungna ur en företagstradition där återhållsamhet, enkelhet och lokal närvaro utgör basen för lönsamhet och tillväxt.

