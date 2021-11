Visionsbild Björsta backar. Bild: U&P

Signum förvärvar av U&P i Nynäshamn

Transaktioner Signum meddelar att de förvärvat byggrätter för bostäder i Nynäshamn av fastighetsutvecklaren U&P. I och med förvärvet, där det även ingår en fastighet för handel och småindustri, når bolaget en storlek på byggrättsportfölj om 110 000 kvadratmeter.

Signums senaste förvärv i Nynäshamn är ett led i bolagets expansionsplaner för att kunna ge fler möjlighet att skaffa sitt drömboende. Området kommer bestå av blandad småhusbebyggelse med fokus på hållbarhet och design i storlekar som passar för livets alla skeden.

– Vi arbetar målinriktat med att expandera vårt fastighetsbestånd och är glada över att öka vår närvaro i Nynäshamn. Jan Ullberg har drivit fram detaljplanen för området och vi ser fram emot att ta över utvecklingen av denna fina fastighet, säger Hanna Wengelin Kucera, vd på Signum.



Området, som ligger strax norr om Nynäshamn, har tidigare ägts av fastighetsutvecklaren U&P, som såg potentialen i fastigheten och var noga med att sälja till rätt aktör.

– Vi förvärvade fastigheten redan 2009 och har sedan arbetat fram en bra detaljplan tillsammans med Nynäshamns kommun. Vi är stolta och glada att nu lämna över stafettpinnen Signum som har ett eget väldigt attraktivt koncept speciellt för småhus. Detta känns extra viktigt för oss eftersom vi är engagerade i flera projekt i Nynäshamn, säger Jan Ullberg, grundare och vd U&P Fastighetskonsult.



Den gällande detaljplanen för området medger bebyggelse av 78 villor, men Signum arbetar just nu med mindre planändringar för att möta den stora efterfrågan på småhus som finns i området.



Projektet kallas Björsta Backar och är Signums andra projekt i Nynäshamnsregionen och planeras bestå av småhus i storlekarna 65 - 165 kvadratmeter, vilka går att anmäla intresse till redan idag.



U&P fokuserar fortsättningsvis på förvaltning och projektutveckling av egna fastigheter i Stockholm och Nynäshamn. I Nynäshamn planeras, projekteras och uppförs nya lokaler inom vård och omsorg, handel samt bostäder.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

