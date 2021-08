Robert Boije, chefsekonom på SBAB. Bild: SBAB

SBAB: Bostadspriserna föll på bred front i juli – kan inte förklaras av normala säsongsmönster

Bostäder Lägenhetspriserna föll i samtliga regioner i Sverige i juli med undantag av Stormalmö. I Storstockholm backade lägenhetspriserna med 2,6 procent. Villapriserna föll med 3,4 respektive 4,4 procent i Storgöteborg och Stormalmö medan de stod mer eller mindre stilla i Storstockholm. Prisnedgångarna kan inte förklaras av normala säsongsmönster. Det visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under juli.

– Man ska vara försiktig med att tolka enskilda månadsutfall, men det blir mer och mer tydligt att vi gått in i ett betydligt lugnare läge på bostadsmarknaden. Vi har nu haft två månader med röda siffror i våra storstadsområden. Den negativa utvecklingen för lägenheter under juli kan inte förklaras av normala säsongsmönster, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



– Vi såg att prisökningstakten på bostäder avtog redan runt april och utvecklingen sedan dess stärker bilder av att prisutvecklingen på lägenheter mattats av betydligt. Normalt brukar dock augusti ge prisökningar på lägenheter som är större än 12-månadsgenomsnittet. Det är därför möjligt att vi även detta år får en viss uppgång i augusti. Samtidigt brukar resten av hösten vara lugnare, så vi bör nog förvänta oss en i stort återhållsam utveckling på marknaden för lägenheter i höst, fortsätter Robert Boije.



Villapriserna föll med 3,4 respektive 4,4 procent i Storgöteborg och Stormalmö. Prisnedgångarna kan inte förklaras av normala säsongsmönster. I Storstockholm stod priserna mer eller mindre stilla (+ 0,3 procent).



– Fallen i villapriserna i Storgöteborg och Stormalmö i juli är relativt stora. Det följer efter en period där villapriserna ökat betydligt mer än lägenhetspriserna, vilket sannolikt kan förklaras av en fortsatt stor efterfrågan på större bostadsyta under pandemin. Men även för villor ser nu utvecklingen således ut att mattas av, säger Robert Boije.

