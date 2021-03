Fredrik Reinfeldt och Vibeke Krag tar plats i Heimstadens styrelse. Bild: Peter Knutson/Heimstaden

Reinfeldt till Heimstadens styrelse

Bolag Den förre statsministern Fredrik Reinfeldt och styrelseproffset Vibeke Krag tar plats i Heimstadens styrelse.

Heimstaden AB är majoritetsägare och förvaltare av Heimstaden Bostad AB, ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag med en portfölj bestående av mer än 110 000 bostäder, värderade till cirka 170 miljarder kronor. Med sina betydande erfarenheter kommer de nya styrelseledamöterna att bidra till bolagets fortsatta utveckling.



Styrelseordförande Ivar Tollefsen ser fram emot att arbeta med de nya styrelsemedlemmarna:

– Fredrik Reinfeldt har en imponerande politisk karriär bakom sig och har efter tiden som Sveriges statsminister fortsatt vara en stark röst i frågor kring hållbarhet och samhällsutveckling. Reinfeldt kommer kunna bidra med mycket för att Heimstadens vision om omtänksamma boenden och höga ambitioner om ett hållbarare samhälle ska bli verklighet. Vibeke Krag bidrar med betydelsefull finansiell och ledarskapsmässig erfarenhet från sin tid i starka industribolag. Givet sin bakgrund besitter Vibeke värdefull kunskap om Danmark, som värdemässigt är Heimstadens största marknad. Jag ser mycket fram emot att jobba sida vid sida med de båda i Heimstaden.



Fredrik Reinfeldt är en erfaren politiker som under tolv år ledde Nya Moderaterna och under två mandatperioder tjänstgjorde som Sveriges statsminister. Efter att ha dragit sig tillbaka från politiken 2015 har Reinfeldt bland annat haft uppdrag som styrelseordförande för Extractive Industries Transparency Initiative samt som rådgivare åt Bank of America Merrill Lynch. Reinfeldts nuvarande uppdrag är som styrelseordförande för Centrum för AMP och som rådgivare för Nordic Capital.



– Heimstadens starka tillväxt kombinerat med bolagets tydliga värderingar om Care, Dare och Share gör det här till en unik möjlighet att positivt påverka Sveriges och Europas fortsatta utveckling för hållbara bostäder. Med sitt livslånga ägarperspektiv på fastigheter och hängivenhet till social hållbarhet är det med stora förväntningar och entusiasm som jag kommer engagera mig i bolagets framtida utveckling, säger Fredrik Reinfeldt.

Vibeke Krag är ett styrelseproffs med bred erfarenhet av vd- och styrelseuppdrag i stora bolag inom finans, försäkring och energi, såsom Codan A/S, Gjensidige Forsikring ASA, Nykredit A/S och det danska konkurrensverket.



– Jag ser mycket fram emot att ansluta till styrelsen. Heimstaden förvaltar bostäder för över 250 000 människor i sju länder, vilket är ett stort ansvar. Med ambitioner om att växa ännu mera är Heimstaden förmodligen det mest spännande bostadsfastighetsbolaget i Europa, säger Vibeke Krag.

Efter årsstämman den 8 april 2021 kommer Heimstadens styrelse bestå av Ivar Tollefsen (ordförande), John Giverholt, Fredrik Reinfeldt och Vibeke Krag. De nya styrelseledamöterna kommer ersätta Patrik Hall och Magnus Nordholm, som kommer vara kvar i Heimstaden som vd respektive vice vd.



– Den nya styrelsen, tillsammans med vår bolagsledning, ger oss goda förutsättningar att uppnå Heimstadens ambitiösa målsättning att erbjuda omtänksamma boenden i sju europeiska länder, säger Ivar Tollefsen.

