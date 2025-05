Christina Hambäck. Bild: Niclas Liedberg, Pixprovider

Qarlbo Propertys vd lämnar sitt uppdrag

Bolag Christina Hambäck lämnar sitt uppdrag som vd för Qarlbo Property. Anledning är att bolaget har förändrat sitt fokus, från förvärv till fastighetsutveckling. – I och med bolagets ändrade fokus är det naturligt att jag söker mig vidare, säger Christina Hambäck.

Under det senaste året har Qarlbo Propertys fokus förskjutits, från förvärv till ett större fokus på utveckling av befintliga fastigheter. Christina Hambäck rekryterades under sommaren 2023 till vd-posten bland annat utifrån sina erfarenheter inom strategi, förvärv och transaktioner. Mot bakgrund av det förändrade läget har Christina Hambäck och styrelsen gemensamt kommit fram till att detta är ett naturligt tillfälle för henne att lämna Qarlbo Property.



– Christina Hambäck har gjort ett mycket uppskattat och gediget arbete. Hennes insats har varit viktig för Qarlbo Property, hon lämnar ett mer moget bolag efter sig och har framgångsrikt gjort bolaget bättre rustat för framtiden, säger Mats Hederos, styrelseordförande i Qarlbo Property.



– Min främsta kompetens och erfarenhet ligger inom strategi, transaktioner och ledarskap och det var också till den vd-rollen som jag rekryterades. I och med bolagets ändrade fokus är det naturligt att jag söker mig vidare. Jag kommer nu att njuta av ett långt sommarlov och jag ska utforska vilka nya möjligheter som kan finnas under hösten. Jag ser fram emot att ta mig an ett nytt uppdrag där jag kan bidra med det jag brinner för, säger Christina Hambäck.

