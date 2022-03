Till vänster Olov Schagerlund, vd för Nordomatic, och till höger Tim Streather, VD och medgrundare av Spica Technologies Limited. Bild: Nordomatic/Spica

Proptech-affär: Nordomatic förvärvar Spica Technologies

Transaktioner Nordomatic, den ledande systemintegratören för Smart Buildings i Skandinavien, har kommit överens om ett fullständigt förvärv av Spica Technologies Limited, ett brittiskt programvaruföretag som tillhandahåller datadrivna SaaS-tjänster för den smarta arbetsplatsen.

Annons

Spica har sitt huvudkontor i Birmingham och grundades 2014 av ett team erfarna entreprenörer bestående av Tim Streather, Paul Collins och Ben Williams. Spica är ett globalt PropTech-bolag som digitalt förbättrar upplevelsen, funktionaliteten och driften av arbetsplatsen för anställda, och fastighetsägare. Företagets teknik har använts i mer än 2,3 miljoner kvadratmeter kontorsytor i 20 länder runtom i Europa, Nordamerika och Asien. Kundportföljen omfattar stora multinationella företag, fastighetsförvaltningsbolag och Facility Management-företag.



Spicas flexibla lösningar gör det möjligt för användarna att optimera verksamheten, förbättra upplevelsen på arbetsplatsen och möta arbetsplatsernas föränderliga behov, samtidigt som driftskostnaderna minskas. Den prisbelönta GemEx Engine® och Luna Workplace Experience appen, har visat sig vara värdeskapande verktyg för att analysera och utveckla en modern arbetsplats. Lösningarna gör det möjligt för kontor att fungera som mötesplatser, locka till sig och behålla talanger, förbättra produktiviteten och vara pionjärer inom hälsa och välbefinnande, särskilt efter Covid-19- pandemin.



– Detta är ett mycket intressant steg för Nordomatic in i det snabbt växande Smart Workplace-området. Vi kommer att kombinera Spicas mjukvaruplattform med våra befintliga Smart BMS- och Smart Energy- lösningar och skapa en ny Nordomatic PropTech-avdelning (ledd av Tim Streather), som bygger på kärnprinciperna ESG och Workplace Experience. Att gå in på den brittiska marknaden är också en språngbräda för oss att fortsätta vår internationella tillväxt som en global pionjär inom smarta byggnader. Tillsammans med Spica har vi nu ett team på +50 mjukvaruspecialister som fokuserar på SaaS hypertillväxt och nästa generations lösningar inom PropTech", säger Olov Schagerlund, vd för Nordomatic.



– Vi har gjort en spännande resa sedan vi startade företaget och det här steget är en viktig milstolpe för att ta Spica till nästa nivå. Nordomatic erbjuder en fantastisk möjlighet att dra nytta av Spicas framgång inom en mycket respekterad internationell koncern där vi kan växa exponentiellt. Nordomatic har synergieffekter inom BMS-integration och intilliggande SaaS-funktioner för fjärråtkomst och fjärrstyrning av BMS-system och energioptimering. Tillsammans med Spicas befintliga portfölj av lösningar är detta ett innovativt och konkurrenskraftigt erbjudande till marknaden. Att bli en del av den större och samtidigt snabbt växande Nordomatic-koncernen, med gemensamma värderingar och ambitioner, är en perfekt matchning för Spica. Vi är glada över vad detta kan ge våra team, våra kunder och partners under kommande år", säger Tim Streather, vd och medgrundare av Spica Technologies Limited.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen