Prologis har kartlagt hyresnivåerna på global nivå. Bild: Prologis

Prologis rapporten: Så sjönk hyresnivåerna globalt 2024

Uthyrning Fastighetssverige har tagit del av den senaste versionen av Prologis Rent Index 2025, alltså en rapport om hur hyrorna inom logistik har utvecklats globalt. Det är en omfattande expertanalys av lokala marknadsinsikter världen över och de konstaterar att för första gången sedan den globala finanskrisen 2007–2009 var den årliga hyrestillväxten negativ i USA och Europa.

Prologis har med hjälp av egenutvecklad data följt trender för nettotillväxt av hyror i Nordamerika, Europa, Asien och Latinamerika. Deras Rent Index återspeglar tillväxt eller nedgång av hyresnivåer på marknadsnivå, och inte för Prologis specifika prestation. Regionala och globala hyror är viktade efter marknadsintäkter (marknadsvolym multiplicerat med genomsnittlig hyra). Prologis Rent Index baseras på ingångna hyresavtal, inte annonserade hyror, och gapet mellan de två var särskilt stort under 2024.



I en sammanfattning av rapporten så kan man se att efter mer än ett decennium av konsekvent tillväxt sjönk globala hyror inom logistikfastigheter med fem procent under 2024, i takt med att marknadsförhållandena normaliserades efter den historiska tillväxten under pandemin. Ett överskott av ny tillgång, i kombination med positiv men dämpad efterfrågan, ledde till högre vakansgrader på de flesta marknader globalt.



För första gången sedan den globala finanskrisen 2007–2009 var den årliga hyrestillväxten negativ i USA och Europa. Dock var marknadshyrorna i slutet av 2024 fortfarande betydligt högre än vid slutet av 2019. Överskott av tillgång pressade nettotillväxten av hyror i specifika marknader som Phoenix, Dallas, Ungern och Polen. Ett stort gap mellan marknadshyror och ersättningskostnadshyror begränsade nybyggnationer, vilka minskade med uppskattningsvis 30 procent under 2024. I nyuthyrning favoriserades högkvalitativa fastigheter, vilket ökade skillnaderna i hyror mellan klass A-, B- och C-fastigheter. Globala marknadshyror minskade med två procent under 2024, exklusive södra Kalifornien.



Prologis har gjort en regional analys och kommer fram till att i USA och Kanada sjönk hyrorna med sju procent under 2024, med stora minskningar i södra Kalifornien. Nettotillväxten av hyror i Europa minskade med en procent för första gången sedan 2010. Vakansgrader ökade, särskilt i marknader med högt utbud, som Polen och Ungern. I Kina accelererade minskningen av hyror, medan Japan såg en stadig ökning av hyror med två procent. Nettotillväxten av hyror i Mexiko ökade med två procent under 2024, medan hyrorna för klass A-fastigheter i São Paulo/Rio de Janeiro ökade med 15 procent.



Prologis framtidsutsikter:

Begränsad tillgång, höga ersättningskostnadshyror och efterfrågan på klass A-fastigheter är grunden för en framtida återhämtning av marknadshyrorna. En starkare efterfrågeökning förväntas driva hyrestillväxt under 2025 och 2026.

