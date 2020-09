Prologis lanserar en marknadsplats för sina kunder. Bild: Prologis

Prologis lanserar unik marknadsplats för sina kunder

Bolag Prologis Essentials Marketplace är en nyöppnad unik europeisk marknadsplats exklusivt för Prologis kunder. Där kan kunderna på ett smart sätt utrusta sina verksamheter med allt från lagerlösningar och truckar till solenergianläggningar och LED-belysning. Prologis utnyttjar sin globala närvaro och storlek att ta med starka leverantörer med konkurrenskraftiga priser. Betalning sker via hyran.

Prologis har nu lanserat en europisk praktisk upphandlingsplattform, Prologis Essentials Marketplace. Den hjälper företagets kunder att snabbt konfigurera, integrera eller uppgradera sin lagerverksamhet med hållbara och kostnadsbesparande tekniker, produkter och tjänster.



Denna webbresurs erbjuder en rad viktiga lagerinredningsprodukter och installationsprocesser, inklusive Prologis SolarSmart, ett grönt energiproduktionssystem som hjälper kunderna att minska miljöeffekterna av deras verksamhet. Andra produkter som finns tillgängliga inkluderar LED-belysning, lagerinrednings- och gaffeltrucklösningar.



Prologis unika storlek och expertkunskaper har gjort att de har fått möjlighet att samarbeta med starka leverantörer, vilket gör att de kan erbjuda sina kunder enkel tillgång till den utrustning de behöver till attraktiva priser.



Ett exempel är SolarSmart där 108 kunder över hela Europa redan tecknat sig för solenergisystem som producerar 78 megawatt (MW) solenergi årligen. Det räcker för att tillgodose energibehoven hos 20 000 hushåll och minskar koldioxidutsläppen med 32 kiloton per år. Prologis kommer att installera ytterligare 150 MW solpaneler över hela Europa till 2025, vilket skulle generera tillräckligt med energi för 38 000 hushåll och minska koldioxidutsläppen med 61 kiloton årligen.



I Sverige har en av delarna LED Essentials redan varit igång några månader och här går utvecklingen fort. Där har Prologis kunder redan konverterat cirka 75 procent av all äldre belysning till LED. Enligt prognosen finns det möjlighet att all äldre belysning i hela fastighetsbeståndet kan ha bytts ut till halvårskiftet 2021. Byte till LED bidrar även till att förbättra medarbetarnas välbefinnande, minska energiförbrukningen och därmed även sänka kostnaderna.



– Vår globala närvaro gör det möjligt för våra kunder att dra nytta av innovativa och beprövade upphandlingstjänster och produkter, till attraktiva priser. Vi vet vad våra kunder behöver och kan därför, genom vårt etablerade nätverk av leverantörer, tillhandahålla lösningar som sträcker sig långt utöver endast fastigheter, säger Ben Bannatyne, vd för Prologis Europe och fortsätter:



– Via Prologis Essentials Marketplace kan våra kunder dra nytta av produkter som "smart" LED-belysning, solenergisystem, lagerinredning och gaffeltruckar, genom färdiga processer som underlättar lagerutformning eller uppgradering av deras verksamheter.



I framtiden kommer Prologis Essentials Marketplace i Europa att kompletteras med Facility Management- och Customer Resource-tjänster, för att kunna ge stöd i alla typer av kundrelationer.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

