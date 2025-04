"Osäkerhet aldrig bra för beslut"

Bolag Fabege hoppas nå nettouthyrningsmålet under 2025 och att få ner vakanserna har högsta prioritet , enligt vd Stefan Dahlbo. Det är klassiskt säljarbete som ska vinna mark åt bolaget, det vill säga mycket möten och visningar. – Det finns ett gammalt uttryck: 100 calls a day, keeps the manager away, säger Stefan Dahlbo.