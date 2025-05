Nymans Ur 1851 på Smålandsgatan 16 i Stockholm. Bild: Novier

Nymans Ur 1851 expanderar i Bibliotekstan

Uthyrning Novier har hyrt ut 1 060 kvadratmeter till Nymans Ur 1851 på de prestigefyllda adresserna Biblioteksgatan 1 och Smålandsgatan 16.

Med en omfattande expansion utökar Nymans Ur 1851 sin närvaro i Bibliotekstan från 375 kvadratmeter till hela 1 435 kvadratmeter. Den nya butiken kommer att sträcka sig över två plan och erbjuda två separata entréer, vilket ger ökad tillgänglighet och synlighet för deras exklusiva sortiment av klockor och smycken från världsledande internationella varumärken. Nymans Ur, grundat 1851 i Västerås, firade 30 år på Biblioteksgatan 1 i Stockholm 2024.



Fastigheten Skären 6 är belägen i hjärtat av det populära shoppingområdet Bibliotekstan och Nymans Urs nya butik förväntas välkomna kunder under 2026.



– Jag ser med stor förväntan fram emot att lansera vårt vidareutvecklade butikskoncept och skapa minnesvärda kundupplevelser i världsklass, tillsammans med vårt fantastiska team. Vi är fast beslutna att skapa en atmosfär som inspirerar och engagerar våra kunder. Under 2026 kommer vi att öppna portarna till den nya flaggskeppsbutiken, vilket markerar en spännande ny fas i vår tidsresa och en möjlighet att nå ut till ännu fler klock- och smyckesentusiaster, säger Olof Larsson, ägare Nymans Ur 1851.



– Vi är oerhört glada över att Nymans Ur valt att genomföra sin expansion i denna unika fastighet. Deras satsning visar att det finns en stark attraktion till att etablera sig i området, men också fastighetens förmåga att bidra till Bibliotekstans utveckling och erbjuda förstklassiga ytor för handel. Med stor tillförsikt ser vi fram emot nyöppningen av Nymans Ur och önskar dem varmt lycka till med lanseringen av deras nya, inspirerande koncept, säger Fredrik Lindén, Head of Leasing Property Asset Management på Novier.

