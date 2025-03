Nyab möblerar om i koncernledningen. Bild: Nyab

Nyab utser Arve Jensen till medlem av koncernledningen

Bolag Nyab har utsett Arve Jensen, Head of Dovre, till ny medlem av koncernledningen från och med idag, den 24 mars 2025. Jensen ansvarar för ledningen av Dovre-verksamheterna som Nyab förvärvade den 2 januari 2025.

Jensen har varit involverad i Dovres verksamhet sedan 1993 i olika ledande positioner både i Norge och globalt. Han var verkställande direktör för det börsnoterade Dovre Group Plc under åren 2018–2024. Jensen har en masterexamen i maskinteknik och har även genomfört masterprogram i ekonomi, finans och management.



– Arve har omfattande internationell erfarenhet inom energisektorn och konsultbranschen. Tillsammans har vi redan gjort betydande framsteg i att skapa synergier och integrera de förvärvade Dovre-verksamheterna i Nyab-koncernen. Att inkludera Arve i koncernledningen tillför en ny nivå av samarbete som blir avgörande för att bygga vidare på Nyabs kultur och tillvarata nya möjligheter över affärsområden och geografiska marknader, säger Johan Larsson, vd för Nyab.



– Jag är glad att ansluta till Nyabs koncernledning som chef för Dovre och bidra till koncernens fortsatta lönsamma tillväxt. Vi har en gynnsam marknadsposition och jag ser fram emot att dra nytta av Nyabs djupa industriella kunskap, stärka våra tjänsteerbjudanden och utforska nya tillväxtmöjligheter över alla geografier, säger Arve Jensen, Head of Dovre på Nyab.



Nyabs koncernledning har följande sammansättning:



Johan Larsson, Verkställande direktör

Klas Rewelj, Chief Financial Officer

Mikael Ritola, Chief Operating Officer

Magnus Granljung, Senior Vice President, Sverige

Erik Petersen, Vice President of Corporate Affairs

Mårten Beijar, HR-direktör

Anders Berg, Head of Business Development

Arve Jensen, Head of Dovre

