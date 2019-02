Publicerad den 7 Februari 2019

Logicenters utvecklar crossdockanläggning för Bring i Danmark.

tweet Skicka till e-post

Bygg/Arkitektur Logicenters ska utveckla en 14 872 kvadratmeter stor fastighet strax utanför Köpenhamn. En nästan tolv meter hög crossdockanläggning med moderna och flexibla specifikationer ska uppföras och planeras färdigställas under 2020. Då flyttar även hyresgästen Bring Danmark in sin verksamhet.

Den första april 2020 ska en 14 872 kvadratmeter stor fastighet stå färdigställd på Ventrupparken 4 i Greve. Större delen av anläggningens yta, 11 160 kvadratmeter, kommer hyras av Bring Danmark. Anläggningen kommer att ha ett bra skyltläge och ligga i direkt anslutning till väg E20. Utvecklingen utförs av Logicenters och fastigheten kommer att vara av en av de första crossdockanläggningarna av denna moderna karaktär.



Sortering kommer att kunna ske i två lager då byggnaden blir cirka tolv meter hög.

Ett 2 000 kvadratmeter stort entresolkontor blir också möjligt tack vare höjden. Samtidigt byggs en generisk anläggning med långsiktighet för att kunna anpassas till framtida logistikbehov, exempelvis kunna konverteras till ett lager.

– Vi ser fram emot att flytta in till nya och moderna lokaler anpassade för dels vår miljöprofil men även vår stora satsning på näthandeln. Den nya logistikanläggningen stärker vår position som en av Nordens viktigaste logistikaktörer, säger Jens Rom, Managing Director på Bring Danmark.



Crossdockanläggningen kommer att ha en tydlig miljöprofil och ska utrustas med solceller på taket. Även personalens säkerhet är prioriterad genom en gångbro från parkeringen till kontoret.

– Vi är otroligt stolta över att bygga en anläggning som speglar framtidens logistik i Greve. Solcellerna, gångbron och höjden är exempel på hur den kännetecknar en väldigt modern logistikanläggning. Logicenters ska alltid ligga i framkant med denna typ av fastighetsutveckling och det är kul att Bring är en del av denna resa, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Logicenters på Branschguiden

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters of space and a turnover of 50+ million euros. Over the last decade, we have been the most active developer of modern logistics properties with 20+ completed projects and 400.000+ sqm of space developed. Our leading position as a highly active and modern developer and owner of prime logistics has earned us the trust of a large majority of all the major logistics operators (3PLs) in the region, including Aditro, Bring, DHL, DSV, Itella and PostNord.



Previously known as NREP Logistics, our business was founded in 2005 when Nordic Real Estate Partners (NREP) started...

Läs mer om Logicenters på Branschguiden