Logicenters hyr ut 16 000 kvadratmeter i Staffanstorp

Uthyrning AAK, specialister på växtbaserade olje- och fettingredienser, investerar i en ny toppmodern logistikanläggning i Staffanstorp. Detta sker inom ramen för deras foodservice-verksamhet och i samarbete med Logicenters.

Anläggningen kommer att vara skräddarsydd för bland annat Nordens största produktion av majonnäs, sysselsätta cirka 70 personer och omfattar cirka 16 000 kvadratmeter med långsiktigt avtal och planerad inflyttning under 2026. Fastigheten kommer certifieras enligt BREEAM och innehålla flera lösningar för minskad klimatpåverkan, inklusive solceller.

– Den nya anläggningen innebär ett viktigt steg i vår utveckling. Vi kan nu säkerställa en mer hållbar, smidig och framtidssäkrad drift- och logistiklösning för våra kunder samtidigt som vi erbjuder en mer attraktiv arbetsplats för våra medarbetare, säger Søren Ask Nielsen, Managing Director för Foodservice Europe på AAK.

– Vi är tacksamma och ödmjuka inför att AAK gett oss förtroendet att samarbeta kring detta, särskilt med de höga kraven inom matproduktion och kylda ytor. Samtidigt som vi har kompetens inom just detta område så utökar vi även vår satsning på företagsparken i Staffanstorp, vilket känns väldigt bra. AAK har en framåtsträvande verksamhet med en stabil kundbas och fokus på hållbarhet, vilket är helt i linje med våra värderingar, säger Fredrik Nygren, Commercial Director på Logicenters.



Med närhet till Malmö och Öresundsregionen är industriparkens geografiska läge mycket attraktivt för flertalet företag. Bland Logicenters övriga hyresgäster i området finns exempelvis Kjell & Co, KåKå, First Class Brands, Berner, Bona, Ecolution och Elbutik.



Relier har agerade som rådgivare för parterna och förmedlat denna uthyrning.

