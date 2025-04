Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Bild: Länsförsäkringar

Länsförsäkringars boprisbarometer: Ökad pessimism och osäkerhet

Ekonomi/Finansiering 45 procent av de svenska hushållen tror att bostadspriserna kommer att stiga under året. Det är en minskning för fjärde månaden i rad. Samtidigt ökar andelen som tror på en prisnedgång till 6 procent. Det visar Länsförsäkringars senaste boprisbarometer för april månad.

– Vi har en sjunkande temperatur på bostadsmarknaden för fjärde månaden i rad. Det är en följd av att bolåneräntorna nu stannat på högre nivåer än tidigare väntat. Utsikterna har också försämrats av det extremt osäkra världsläget med eskalerande handelskrig som riskerar att försätta USA i en recession och försämra Sveriges ekonomi, säger Stefan Westerberg, Länsförsäkringars privatekonom.



– Risken för stagflation och den senaste tidens börsfrossa riskerar att lägga en våt filt över bostadsmarknaden. Enbart den ökade osäkerheten kring vad som kommer att hända riskerar att sänka benägenheten till att flytta, vilket kan slå mot bostadspriserna, säger Stefan Westerberg.



Länsförsäkringars boprisbarometer anger skillnaden mellan andelen hushåll som tror på högre bostadspriser om ett år jämfört med andelen som tror på lägre bostadspriser. I april minskade boprisbarometern för fjärde månaden i rad från 44 till 39 procentenheter.



– De flesta hushåll har fått större marginaler i sin ekonomi och vi räknar därför med att antalet bostadsaffärer kommer att stiga kraftigt under året. Priserna hålls dock tillbaka av att många som väntat med att sälja passar på att lägga ut sin bostad till försäljning nu när räntorna sjunkit. Det geopolitiska läget och fortsatt risk för stigande inflation, skulle kunna få en dämpande effekt framöver, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.



Andelen svenskar som förväntar sig ett prislyft på bostadsmarknaden uppgår nu till 45 procent, en minskning från 49 procent jämfört med månaden innan. Sex procent förväntar sig att priserna ska backa på helårsbasis – en ökning jämfört med förra mätningen. 44 procent tror att bostadspriserna kommer att ligga stilla under samma period.



Geografiskt är utsikterna för bostadsprisernas utveckling mest optimistiska i Småland och Sydsverige, där boprisbarometern uppgick till 45 procent i april. Mellan olika ålderskategorier sticker svenskar i åldern under 29-år ut. För denna åldersgrupp var boprisbarometern 39 procent i den senaste mätningen.

