Per Nilsson. Bild: Hans Alm

Ingen utdelning hos John Mattson

Bolag John Mattson ökade förvaltningsresultatet och men minskade resultat efter skatt under 2022. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Januari – december 2022

# Hyresintäkterna uppgick till 620,9 Mkr (407,9), en ökning med 52 procent.

# Förvaltningsresultatet uppgick till 153,9 Mkr (103,1), motsvarande 4,10 kr per aktie (2,98), en ökning med 38 procent per aktie.

# Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 594,8 Mkr (6 396,6). Detta motsvarar 174,02 kr per aktie (175,9), vilket är en minskning med 1 procent per aktie till följd av att antalet aktier ökat under året.

# Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -225,1 Mkr (1 539,0). Värdeförändring för räntederivat uppgick till 264,6 Mkr (48,0).

# Årets resultat efter skatt uppgick till 122,7 Mkr (1 332,5), motsvarande 3,30 kr per aktie (38,21).

# Fastighetsvärdet uppgick till 15 695,5 Mkr (15 894,5).

# Investeringarna uppgick till 1 001,2 Mkr (6 398,4), varav 643,2 Mkr (6 143,8) avsåg fastighetsförvärv.

# Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning, 0 kronor (0) ska lämnas för räkenskapsåret 2022.



Vd:n Per Nilsson kommenterar:

– Vi har på kort tid anpassat bolaget till de nya marknadsförutsättningarna. Genom fastighetsförsäljningar har vi tagit viktiga steg mot en lägre belåningsgrad och stärkt förutsättningarna för en mer kostnadseffektiv och värdeskapande förvaltning. Vi har också påbörjat ett omfattande besparingsprogram och genomfört en omorganisation för att öka fokuset på förvaltningsaffären. Under 2023 kommer vi inte starta några nya basuppgraderings- eller nyproduktionsprojekt, men är redo när marknadsförutsättningarna stabiliserats. Genom refinansiering av lån och ett aktivt arbete med räntesäkringar har vi förlängt bolagets genomsnittliga ränte- och kreditbindningstid. Sammantaget anpassar och stärker dessa åtgärder bolaget ytterligare i att hantera en omvärld med fortsatt högt kostnadstryck. Vi behöver dock fortsätta agera proaktivt i en osäker omvärld.

