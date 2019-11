Patrik Emanuelsson, vd för Heba. Bild: Heba/Sebastian Sandström

Heba: Höjt resultat trots försäljningar

Bolag Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 6,4 procent, detta trots att flera fastigheter avyttras under året.

Under tredje kvartalet har Heba tillträtt nybyggnadsprojektet i Norrtälje om 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84 lägenheter. Under årets tre kvartal har Heba sålt fastigheter för 755 Mkr samt fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt till en total investering om 534 Mkr.



Niomånaderssiffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 295,2 (283,8) Mkr

• Driftsöverskottet uppgick till 201,0 (190,9) Mkr

• Förvaltningsresultatet uppgick till 139,4 (131,0) Mkr

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 157,7 (407,1) Mkr

• Periodens resultat uppgick till 259,3 (511,6) Mkr, vilket motsvarar 3,10 (6,20) kr per aktie

• Det egna kapitalet uppgick till 5 041,0 (4 730,5) Mkr, motsvarande en soliditet om 49,8 (50,0) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 152,5 (111,6) Mkr

• EPRA NAV (långsiktigt substansvärde) uppgick till 75,91 (71,85) kr per aktie



– Med en organisation som både förvaltar och utvecklar fastigheter kostnadseffektivt samt en stark ekonomi, kommer vi att kunna möta både efterfrågan och konkurrensen framgångsrikt, kommenterar Patrik Emanuelsson, vd för Heba Fastighets AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

