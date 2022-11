Haglöfs hyr stort av Logicenters i Eskilstuna. Bild: Logicenters

Uthyrning Svenska outdoorvarumärket Haglöfs flyttar in i Eskilstuna Logistikpark. Det står nu klart efter att bolaget tecknat ett flerårigt hyresavtal med Logicenters på totalt 18 000 kvadratmeter.

Redan 1914 påbörjade Wiktor Haglöf sin ryggsäckstillverkning i en liten stuga i Dalarna. I dag, mer än 100 år senare, har företaget vuxit till något helt annat. Genom modern produktutveckling och strategisk distribution har varumärket utvecklats till en av världens ledande leverantörer av outdoor-produkter.



Nu har ett flerårigt hyresavtal skrivits med Logicenters i Eskilstuna Logistikpark och Haglöfs flyttar in i logistikfastighetsaktörens moderna anläggning på över 50 000 kvadratmeter. Fastigheten är utrustad för att fungera som ett centrallager för både nystartade och befintliga retailföretag och är anpassad för en kombination av butiks- och e-handelsflöden.

– Vi är väldigt glada över att kunna välkomna ett av Sveriges starkaste varumärken in i vår fastighet i Eskilstuna. Haglöfs är en växande aktör och vi ser fram emot att få stödja deras fortsatta utveckling på nära håll. Jag vill personligen framföra ett stort tack för samarbetet och är övertygad om att de kommer att trivas i sitt nya logistikcenter, säger Fredrik Nygren, Commercial Manager på Logicenters.



Eskilstuna Logistikpark omfattar 420 hektar mark och är belägen strax utanför Eskilstuna med direkt närhet till motorväg, järnväg samt flygplats. Logistikparkens geografiska läge skapar goda transportmöjligheter till Örebro samt till Mälardalsregionen och Stockholm, något som bidrar till optimala förutsättningar för snabbväxande retailföretag och e-handlare.



Det finns dessutom möjlighet till ytterligare expansion för Logicenters i området, vilket möjliggör expansion för såväl nuvarande som nya hyresgäster framöver.

– Mitt fokus kommer fortsatt att ligga på att säkerställa en kontinuerlig och hållbar tillväxt för Haglöfs. Samarbetet med Logicenters ger oss precis de förutsättningar som vi behöver för att som varumärke fortsätta växa, säger Fredrik Ohlsson, vd på Haglöfs.

